«Число безработных в России не снизится в ближайшее время» – основатель SuperJob

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров поделился мнением о ситуации с безработицей в России.

«Сейчас мы бы говорили о 5 млн. А так мы говорим о 10 млн безработных. На начало августа официальные данные – 3,3 млн. По опросам SuperJob, регистрируется в органах занятости лишь каждый третий. Есть также те, кто сейчас находится без работы, но пока что ее не ищет. Мы исходим из того, что мы находимся в вилке между 10 и 12 млн. Это больше 15% экономически активного населения страны», – рассказал Захаров.

При этом отмечается, что общемировая ситуация на рынке труда не менее плачевна.

«Отличаемся ли мы в этом вопросе от США? Нет, у них официально уровень безработицы подскакивал до 30%, потому что там очень много людей заняты в малом бизнесе. У нас в крупном бизнесе и государственных историях занятость сохраняется всеми способами. При этом наше законодательство устроено так, что быстрые увольнения, как в США, в нашей стране невозможны», – считает основатель SuperJob.

По его оценкам, уровень безработицы в ближайшее время будет сохраняться на текущем уровне.

«Я думаю, что число безработных в России не снизится в ближайшее время. Может быть, даже немного увеличится. Например, кинотеатры открыли. Но выручка за первые недели мизерная по сравнению с прошлогодними показателями. Позволяет ли она сохранять кинотеатры? Нет. Люди подключились к онлайн-кинотеатрам. Походы в кинотеатры получаются дороже. Изменился тип потребления. И кинотеатры, видимо, не восстановятся в привычном виде», – подчеркнул Захаров.