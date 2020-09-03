Количество поездок в такси постепенно восстанавливается после самоизоляции

Количество поездок на такси, совершенных через сервис Ситимобил, в августе выросло на 25% по сравнению со значениями марта (до введения пропускного режима в Москве и режима повышенной готовности в других регионах).

В связи с самоизоляцией изменилось поведение пассажиров. Пресс-служба компании подчеркивает, во время ограничений и до сих пор наблюдается увеличение длительности поездок, так как люди поменяли свои привычные маршруты. Если раньше пассажиры добирались на такси до транспортного узла и дальше пересаживались на общественный транспорт, то сейчас выбирают добраться до пункта назначения, не меняя транспорт во избежания лишних социальных контактов. Также мы видим интерес к поездкам в повышенных классах, так как клиенты выбирают более конформные поездки на большие расстояния.