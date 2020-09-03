Как выглядит портрет заемщика по сельской ипотеке

В оформлении заявок на льготное кредитование по программе «Сельская ипотека» в основном заинтересованы женщины, представители сильного пола проявляют меньшую инициативу. Большинство заемщиков – старше 35 лет, по заявкам на кредит лидируют семейные пары с детьми (более 60%). Такие данные получили эксперты Иркутского филиала Россельхозбанка, проанализировав собственную статистику за первые полгода действия ипотечного кредитования с льготной ставкой 2,7% годовых.

Сумма кредита от 2,5 до 3,0 млн рублей

В Иркутской области минимальная заявка на кредит по программе «Сельская ипотека» составила 400 тыс. рублей, максимальная – 3 млн. рублей. При этом, наибольшую долю занимает сумма кредита от 2,5 до 3 млн рублей, что соответствует ценовой политике на рынке жилья в регионе.

Рекордный спрос зафиксирован в марте

Активная работа по реализации льготного кредитования: прием заявок и выдача кредитов по программе «Сельская ипотека» в Иркутском региональном филиале Россельхозбанка действует с начала марта 2020 года. За полгода действия программы снижение спроса кредитования отмечено лишь в летние месяцы, что связано в большей мере с отпускным сезоном. Рекордным количеством заявок остается март 2020 года – первый месяц работы программы.

Наиболее востребован Иркутский район

С самого начала реализации программы наблюдается активный спрос на жилье, расположенное на пригородной территории областного центра.

«Наибольшей популярностью пользуется Иркутский район, как территория наиболее перспективная для проживания. Такой интерес обусловлен близостью к областному центру, стремительно развивающейся инфраструктурой и активной застройкой территории. С ростом современных технологий, возможностью удаленной работы и перспективой развития общей инфраструктуры сельских территорий, население предпочитает благоустроенные дома вблизи областного центра» – прокомментировала заинтересованность заемщиков директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

На сегодняшний день улучшить свои жилищные условия, благодаря льготному кредитованию, смогли 235 заемщиков, общая сумма выданных средств составила более полумиллиарда рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.