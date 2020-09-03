Ледовый дворец «Байкал» поставлен на кадастровый учет

Управление Росреестра по Иркутской области поставил на кадастровый учёт ледовый дворец «Байкал» в Иркутске. Сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Общая площадь здания составляет 54152 кв. м. Кадастровая стоимость объекта определена в размере 735043543,92 рублей. Кроме самого спортивного центра на кадастровый учёт также поставлены сети и системы инженерно-технического обеспечения. Одновременно с постановкой на кадастровый учёт ледовый дворец «Байкал» оформлен в областную собственность. Процедура кадастрового учёта и регистрации прав на спортивное сооружение проведена Управлением Росреестра по Иркутской области за один день.

Строительство современного ледового дворца в Иркутске велось с осени 2018 года. Спортивный комплекс рассчитан на 6 тыс. зрителей. Сооружение включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга, спортивный, хореографический, тренажерные залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, административные и вспомогательные помещения.