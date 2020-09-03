Врачи иркутского СПИД-центра получили грамоты Минздрава за работу в "горячих точках" COVID-19

Распоряжением Президента РФ за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и высокий профессионализм Почетной грамотой главы государства награждены врач-инфекционист Виталий Нечаев и врач-эпидемиолог Артур Сергеев.

Специалисты работали, а также оказывали методическую и консультативную коллегам в Усть-Куте, где возникла вспышка COVID-19. Ответственно выполняли свою работу в зоне повышенного риска и за этот труд были удостоены высокой награды.

Министр здравоохранения России отметил, что Иркутская область своевременно и грамотно среагировала на пандемию COVID-19. Быстрое реагирование на новую коронавирусную инфекцию, в том числе своевременное перепрофилирование медучреждений, позволило региону минимизировать последствия от распространения заболевания.

По словам министра, также хорошо развиваются лабораторные комплексы, в частности, перестроились на работу с вирусом мощные автоматизированные лаборатории. "Медицинский персонал стоит просто поблагодарить и каждому из них сказать слова благодарности за работу в этот сложный период", - добавил Михаил Мурашко

В период пандемии в центре СПИД была организована круглосуточная работа лаборатории по выявлению и подтверждению коронавирусной инфекции, она продолжается и сейчас. Эпидемиологи, биологи, врачи, лаборанты центра работают в несколько смен для того, чтобы обеспечить точные и оперативные исследования в критической ситуации, когда они особенно необходимы.Благодаря поддержке социально ответственных бизнесменов летом были поставлены новые микробиологические боксы высокой степени защиты, которые позволили сделать работу сотрудников лаборатории максимально безопасной.