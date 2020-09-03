Новости

В Иркутской области за последние сутки ликвидировано пять пожаров

3 сентября 2020

Четыре из них действовали в Катангском районе, один – в Усть-Кутском. Общая площадь потушенных очагов составила 19077 га.

Локализован один вновь обнаруженный пожар в Братском районе. Также в локализованном состоянии остаются три ранее зарегистрированных возгорания: два в Катангском районе и один в Киренском. Общая площадь всех этих очагов 9797 га.

Действуют два пожара в Катангском районе на площади 11589 га.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, три пожара зарегистрированы на арендованных участках, восемь – на незакрепленных территориях. Причиной всех возгораний считаются грозы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании