В Иркутской области за последние сутки ликвидировано пять пожаров

Четыре из них действовали в Катангском районе, один – в Усть-Кутском. Общая площадь потушенных очагов составила 19077 га.

Локализован один вновь обнаруженный пожар в Братском районе. Также в локализованном состоянии остаются три ранее зарегистрированных возгорания: два в Катангском районе и один в Киренском. Общая площадь всех этих очагов 9797 га.

Действуют два пожара в Катангском районе на площади 11589 га.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, три пожара зарегистрированы на арендованных участках, восемь – на незакрепленных территориях. Причиной всех возгораний считаются грозы.