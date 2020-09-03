Коршуновский ГОК пополнил горнотранспортный парк новыми БелАЗами

Коршуновский ГОК, входящий в Группу «Мечел», пополнил горнотранспортный парк новыми БелАЗами грузоподъёмностью 130 тонн. Три карьерных самосвала приобретены в рамках инвестиционной программы по обновлению оборудования.

Новая техника предназначена для перевозки горной массы и будет эксплуатироваться на Рудногорском руднике.

«БелАЗы будут задействованы для вывоза горной массы при расширении площадей добычи на руднике. Это позволит получить доступ к новым залежам руды», – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.