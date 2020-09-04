Команда БАЙКАЛСИ Кампани вновь провела акцию по уборке острова Ольхон на Байкале

Уже не первый год команда добровольцев БАЙКАЛСИ Кампани выезжает на Ольхон, чтобы убрать побережье Байкала от мусора, который, к сожалению, остается от отдыхающих на острове. В конце августа 2020 экологический десант сотрудников компании снова отправился на Байкал, от пластиковых отходов были очищены пляжи вблизи деревни Харанцы и лесной массив возле Хужира. Весь собранный мусор силами Компании вывезен с Ольхона.

Команда БАЙКАЛСИ Кампани. Акция по уборке острова Ольхон на Байкале. Фото из архива компании

Забота о чистоте и красоте байкальской природы – часть последовательной и ответственной экологической политики БАЙКАЛСИ Кампани. «Жизнь, здоровье, безопасность, красота, уникальность, чистота, любовь – вечные ценности, которые олицетворяет Байкал и которые несут в себе наши бренды. Наши места добычи воды, как в Листвянке на глубинном водозаборе, так и на месторождениях - одни из самых красивых природных объектов. Понимание нами красоты нашей продукции определяет отношение ко всему – к перевозке, к работе производства. Красота наших продуктов требует от нас особого отношения и к самим себе. Именно поэтому мы заботимся о красоте нашей природы, организуем экологические мероприятия, внедряем программы по утилизации пластиковой тары» - отмечает генеральный директор БАЙКАЛСИ Кампани Руслан Коковин.

BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) — производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), лечебно-столовой минеральной воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430.