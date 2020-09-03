В Иркутске будут судить директора кредитно-потребительского кооператива

В Иркутске окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летней иркутянки, являясь председателем кредитно-потребительского кооператива, присвоила себе деньги вкладчиков.

Следователи выяснили, что злоумышленница, активно рекламируя предлагаемые услуги, неоднократно меняла адреса местонахождения своей кредитной организации. С гражданами на определенный срок заключались договоры о передаче личных сбережений пайщиков. Согласно этим документам, кооператив обещал выплачивать компенсацию за пользование денежными средствами до 84 % годовых.

За период деятельности финансовой организации, учредитель обманным путем завладела денежными средствами 24 жителей на общую сумму более 13 миллионов рублей. Добытыми преступным путем деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Подозреваемой было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Иркутска.