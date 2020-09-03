МТС запускает новую серию живых концертов в формате дополненной реальности

«МТС» продолжает организацию онлайн-концертов в формате дополненной реальности. Платформа МТС Live и онлайн-кинотеатр МТС ТВ будут транслировать живые онлайн-концерты с площадок, где присутствуют зрители.

Ближайшие концерты будут транслироваться с фестиваля под открытым небом Summer Sound, который проходит в пространстве легендарного столичного клуба Gipsy. Накануне, в ночь на 3 сентября, зрители бесплатно посмотрели концерт группы «Кис-кис» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ и на платформе МТС Live, а также в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях. В пятницу, 11 сентября, пройдет концерт рэпера и битмейкера Рема Дигга.

МТС поддерживает и офлайн-формат выступлений. При покупке билетов на живой концерт музыкантов на МТС Live, зритель получит дополнительные возможности по программе привилегий МТС: VIP-вход и VIP-зону, а также увеличенный кэшбэк.

Справка

МТС начала проводить онлайн-трансляции концертов популярных исполнителей летом 2019 года. В период самоизоляции трансляции посмотрели более 50 миллионов зрителей в России и за рубежом.

МТС организовала прямые трансляции концертов групп «Чайф», Anacondaz, «Каста», Вячеслава Бутусова, «Несчастный случай», «Секрет», «Пелагея», «The Hatters», «Чиж & Co», и др. Записи концертов после трансляции можно пересмотреть на платформах МТС ТВ и МТС Live — vr.mts.ru в формате дополненной реальности с возможностью поворота картинки на 360⁰.