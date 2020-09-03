В Усть-Куте женщина перевела мошенникам 100 тысяч рублей за оформление кредита

В Усть-Куте полицейские разбираются в обстоятельствах мошеннических действий в отношении местной жительницы. Она перечислила злоумышленникам более 96 тысяч рублей.

56-летняя женщина рассказала, что в сети интернет нашла банк и подала заявку на получение кредита. В этот же день с ней связался «специалист» банка и пояснил, что кредит в банке одобрен, но нужно заплатить комиссионный сбор, транспортные расходы на курьера и страховку кредита, после чего она получит желаемую сумму. Поверив аферистам, на указанный счет жертва перевела денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».