«Фридом Финанс»: Рубль выбрал коридор

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали бумаги фонда ИТ-сектора FXIT ETF (+2,70%). В числе аутсайдеров оказались акции Petropavlovsk (-3,81%). Пара USD/RUB впервые за неделю поднялась выше 75,50.

Минфин встретил высокий спрос на ОФЗ. Как и предполагалось, участники торгов предъявили огромный спрос на «инфляционный» выпуск, объем размещения которого составил около 190 млрд руб. Однако этого удалось достичь за счет предоставления заметного дисконта к рыночной цене. С одной стороны, есть опасения, что Минфин может больше не предложить эту или аналогичную бумагу до конца квартала. На ОФЗ-ПК сейчас предъявляется максимальный спрос, хотя инфляционные ожидания на низком уровне. С другой стороны, «дисконтная игла» привлекает на аукционы спекулятивные деньги, а это отрицательно сказывается на устойчивости рынка в целом. Минфин может выполнить план по размещениям путем предоставления дисконтов (на уровне разницы в доходности между выпусками с разницей в погашении от года до полутора лет, или 0,15 п.п.). Но побочный эффект заключается в том, что такая практика затруднит усилия Банка России по смягчению монетарной политики.

Скачок курса USD/RUB носит кратковременный характер. Оборот в паре стал рекордным с конца апреля, но паники на рынке нет. Инвесторы спекулятивно отыгрывают новостной фон. Мы не исключаем похожих всплесков на новостях, но полагаем, что курс удержится в диапазоне 73-77 до конца месяца, поскольку макроэкономических факторов для ослабления рубля нет, а новостной фон успокоится в течение пары дней.

Ожидаем умеренно негативную динамику. Коррекция обусловлена техническими факторами и новостным фоном. Ожидания в паре USD/RUB: 74,50-75,50, ориентир по индексу Мосбиржи: 2900-2940 пунктов.