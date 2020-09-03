Детская поликлиника по улице Радищева в Иркутске поставлена на кадастровый учет

Детская поликлиника городской клинической больницы №9 по ул.Радищева в Иркутске в сентябре 2020 года поставлена на кадастровый учет. Об этом сообщают в Кадастровой палате Иркутской области.

Детская поликлиника предназначена для оказания амбулаторной медицинской помощи в районах Марата, Рабочее и Радищево. Запроектирована на 350 посещений в смену. Год ввода поликлиники в эксплуатацию – 2020.

Общая площадь здания составляет около 8,9 тысяч квадратных метров. Детская поликлиника включает в себя такие отделения как лечебно-профилактическое, консультативно-диагностическое, подростковое, восстановительной медицины, медико-социальной помощи, неонатологии и другие.