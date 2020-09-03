Росбанк и Mastercard запускают Affinity Card – карту с кэшэком до 10% на покупки во всех магазинах группы компаний Inditex

Росбанк и Mastercard запускают Affinity Card – новую платежную карту с особыми условиями, действующими во всех магазинах и онлайн-платформах группы компаний Inditex в России, и с дополнительными преимуществами при остальных покупках. Это первая в России карта для выгодного шопинга, действующая сразу во всех магазинах и на всех сайтах брендов группы компаний Inditex – одного из крупнейших мировых дистрибьюторов, который объединяет такие бренды модной индустрии, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüee.

Уже в первые три месяца с момента запуска Affinity Card офлайн- и онлайн-покупки в магазинах брендов группы Inditex принесут повышенный кэшбэк в 10%. Затем держателям карт будет начисляться кэшбэк до 10% – в зависимости от ежемесячных расходов по карте. Кроме того, держатели Affinity Card получают постоянный кэшбэк 1% за все другие покупки и скидку 15% на поездки с Яндекс.Такси по тарифам «Комфорт» и «Комфорт+», а также за оплату в ресторанах Burger King и кинотеатрах объединенной сети «Формула Кино» и «Синема Парк».

«Мы рады запуску совместной кобренд-карты с одним из мировых лидеров индустрии моды – группой Inditex. Запуск Affinity Card является без преувеличения уникальным событием на российском рынке. Росбанк, Inditex и Mastercard объединяет стремление предлагать своим клиентам лучшие решения, и новая кобрендовая карта ̶ отличное этому подтверждение», – отметил председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Современные покупатели предпочитают оплачивать покупки быстро, просто и безопасно, в том числе используя бесконтактную технологию, которую считают наиболее гигиеничной. Affinity Card выпускается с бесконтактной технологией, а также может быть привязана к сервисам Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay для платежей мобильным телефоном или иным устройством.

«Совместно с партнерами Mastercard мы создали карту, в основу концепции которой положен сценарий, подсмотренный у реальных покупателей - тех, кто любит отправляться на целый день или несколько часов в любимые магазины, при этом заботится о своём комфорте, выгоде, ценит свободу и скорость цифровых платежей. Идея приятного шоппинг-путешествия. Мы верим, что такой подход понравится и будет востребован, так как современные люди выбирают наиболее удобный способ совершения покупок и хотят иметь максимум преимуществ», – прокомментировал Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России.

Держатели Affinity Card могут снимать наличные без комиссии в банкоматах Росбанка, банков-партнеров и группы Societe Generale по всему миру.

Карту можно быстро и просто оформить на сайте affinitycard.ru, во всех отделениях или на сайте Росбанка и прямо в торговых залах магазинов брендов группы компаний Inditex, отсканировав размещенный там QR-код и направив заявку. Все карты будут быстро и бесплатно доставлены курьерами по указанному адресу. Клиенты Росбанка могут моментально выпустить цифровую карту Affinity Card в мобильном приложении РОСБАНК Онлайн.

Полные условия по карте Affinity Card на сайте.