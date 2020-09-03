Минсельхоз Иркутской области и «Росагролизинг» подписали соглашение о сотрудничестве

Посредством лизинга Минсельхоз области планирует обновить сельхозтехнику и оборудование сельхозтоваропроизводителей региона, сообщают в областной администрации.

Подписи под соглашением поставили исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

Стороны также договорились осуществлять взаимодействие по организации информационно-методической помощи представителям сельхозорганизаций при подготовке документов на лизинг.

Подписание соглашения прошло в рамках совместного совещания в режиме видеоконференцсвязи. Обсуждался вопрос увеличения объёма производства сельскохозяйственной продукции на территории области путем оснащения современными средствами производства.

Илья Сумароков рассказал о разработке областной подпрограммы обновления парка сельскохозяйственной техники, спецавтомобилей и технологического оборудования на 2021-2024 годы. Подпрограмма рассчитана на четыре года и предусматривает обновление парка тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и другой техники, оборудования для животноводства и аквакультуры.

– Совершенствование механизмов государственной поддержки, направленных на стимулирование сельхозтоваропроизводителей на обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования позволит обеспечить соблюдение агротехнических сроков выполнения полевых механизированных работ и увеличить объемы производства продукции за счет повышения урожайности и сокращения потерь при уборке, обеспечит снижение затрат на материально-техническое и ресурсное обеспечение – сказал Илья Сумароков.

Глава ведомства добавил, что интерес аграриев Иркутской области к программам АО «Агролизинг» возрастает, это обусловлено льготными условиями для сельскохозяйственных товаропроизводителей, так в 2019 году подано 84 заявки на приобретение техники и оборудования, а в 2020 году 246 заявок, что на 65% больше.