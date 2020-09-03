Несмотря на пандемию, рынок студенческой недвижимости Великобритании демонстрирует почти 80% заполняемость

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank отмечают, что, несмотря на сокращение количества иностранных студентов на 5,5% в связи с пандемией, в британские вузы приняли в целом на 1,6% больше абитуриентов, чем в прошлом году. Рынок студенческого жилья также чувствует себя уверенно: к настоящему времени уже забронировано 77% койко-мест.

День объявления результатов экзамена A-Level дал более четкое представление о текущей ситуации. Предварительные результаты рисуют довольно позитивную картину. По данным приемной комиссии UCAS2, в общей сложности 415 600 студентов официально зачислены на курс бакалавриата в Великобритании, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

По всей Великобритании через UCAS были приняты 30,2% британских выпускников в возрасте 18 лет – рекордно высокий показатель для дня объявления результатов экзамена. Эквивалентный показатель за 2019 год составил 28,2%.

Важно отметить, что только 4% (14 370) британских студентов в настоящее время планируют отложить начало своего обучения – так же, как и в аналогичный период прошлого года. Это дает основания полагать, что пандемия Covid-19 и последующие изменения характера преподавания дисциплин существенно не изменили желание студентов обучаться в университетах в этом году.

Что качается международных студентов, по данным UCAS, 34 310 студентов, проживающий за пределами ЕС, были приняты в университеты Великобритании, что на 2% больше, чем в прошлом году. Тем не менее, прием студентов из ЕС сократился на 15,2% до 22 430 человек.

Это означает, что в целом число иностранных студентов, официально зачисленных на бакалавриат в британские вузы, снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным показателем в 2019 году. Тем не менее, в настоящее время большое количество международных абитуриентов ожидают подтверждения о зачислении после того, как их квалификационные результаты будут предоставлены университетам. Исходя из данных исследования, количество студентов, британских в особенности, на данном этапе процесса не вызывает беспокойства.

Knight Frank завершил опрос шести крупнейших британских операторов по размещению студентов, которые контролируют 25% от общего числа студенческих койко-мест в Великобритании. В настоящее время, по данным этого исследования, количество бронирований составляет от 70% до 85% от совокупного спроса, ожидаемого для этого цикла. Средний показатель среди опрошенных операторов составляет 77% койко-мест, забронированных на предстоящий год.

– Картина на различных рынках будет существенно различаться в зависимости от баланса между спросом и предложением жилья. Операторы на всех рынках готовятся к тому, что, вероятно, в этом году будет очень активен и важен клиринговый период, ожидая, что в результате этого процесса в университет поступит больше студентов. В результате рынки студенческой недвижимости, включающие университеты, которые значительно зависят от процесса клиринга для заполнения курсов, могут закончить цикл бронирования очень поздно. Результаты опроса демонстрируют неизменную решимость студентов поступать в университет в этом году. Операторы студенческого жилья (PBSA) столкнулись даже с более высоким уровнем спроса, чем первоначально предполагалось, и переходят к процессу "клиринга" с твердой средней заполняемостью. Учитывая наличие сдерживающих факторов на рынке, усугубляемых жесткими мерами социального дистанцирования и ограничениями международного передвижения, отрадно видеть, что PBSA хорошо переносит шторм, – говорит Марина Шалаева, директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank, комментирует.