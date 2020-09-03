На модернизацию больниц в Иркутской области в ближайшие три года направят более 10 млрд рублей

В Иркутске обсудили необходимость строительства современного корпуса областной инфекционной больницы и укрепления её материально-технической базы, а также строительство поликлиники №10, приобретение оборудования для медсанчасти иркутского авиационного произведённого объединения, сообщают в областной администрации.

Сейчас в селе Ербогачен строят здания стационара при Катангской районной больнице. В настоящий момент подготовлена документация на строительство нового здания поликлиники Качугской районной больницы, а в Ольхонском районе проведут капремонт поликлиники в селе Еланцы. Кроме того, подготовлены документы и для строительства поликлиники в Балаганске на 150 посещений в смену.

В этом году в регионе строится рекордное количество фельдшерско-акушерских пунктов. В планах на ближайшие пять лет – открытие 150-ти таких медобъектов. В этом году уже открыли 27 ФАПов, включая 19, которые по разным причинам не были сданы в прошлом году. До конца года будет открыто еще 22 учреждения.