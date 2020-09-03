5 сентября в шести городах России одновременно пройдут экологические мероприятия проекта En+ Group «360»

Несколько тысяч волонтеров и сотрудников компании выйдут на берега городских водоемов, чтобы очистить их от мусора, построить пикниковые зоны, установить информационные стенды, сообщают в пресс-службе En+ Group.

Изначально проект начинался с уборки берегов Байкала, за 10 лет своего существования он перерос в целое экологические движение. Помимо уборки в проект включены другие виды волонтерской деятельности: строительство экологических троп, посадка деревьев и облагораживание территорий, установка пикниковых зон для ответственного туризма. В рамках проекта организаторы проводят информационную кампанию в соцсетях, рассказывают о бережном отношении к природе и важности экологичного стиля жизни. Сейчас волонтерский проект «360» — часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Ее главная цель — защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Узнать подробнее о проекте можно на сайте https://project-360.ru.

Где пройдут экоакции проекта?

Экологические акции проекта «360» пройдут в городах, где расположены предприятия En+ Group. В каждом городе была выбрана площадка на берегу местного водоема.

В Иркутске акция будет проходить в популярных местах отдыха горожан - на острове Конном, озере Квадрат, Теплых озерах и правом берегу реки Ушаковки. Волонтеры уберут территорию и установят 12 стендов с информацией об истории места, флоре и фауне, советами по сохранению природы. Будет организован раздельный сбор мусора: волонтеры соберут металл, пластик, стекло и другие отходы, которые отправят на переработку. На бульваре Гагарина участники акции высадят 537 саженцев кизильника блестящего, чтобы создать живую изгородь.

В Братске пройдет уборка острова Сосновый. Здесь волонтеры соберут и отправят автомобильные шины на завод по переработке, а также установят информационный стенд о бережном отношении к природе.

В Усть-Илимске пройдут работы по благоустройству родника около Усть-Илимской ГЭС, уборка территории дикого пляжа и плотины ГЭС. Здесь также волонтеры установят информационные стенды.

В Миассе акция пройдет на правом берегу реки Миасс в Машгородке, будет организована сортировка мусора для дальнейшей переработки, а также установлены информационные стенды.

В Дивногорске на правом берегу реки Енисей вдоль улицы Нижний проезд будет организована уборка территории и сортировка мусора. Волонтеры установят пикниковую группу и также информационные стенды о сохранении чистоты.

В Нижнем Новгороде уборка и сортировка мусора пройдет на Пермяковском озере. Волонтеры также установят здесь информационные стенды о бережном отношении к природе.

Волонтерская акция на Байкале в рамках проекта «360» будет организована муниципальными образованиями Иркутской области и Республики Бурятия. Она пройдет в муниципальных районах, чьи территории прилегают к озеру Байкал: Ольхонский, Иркутский, Слюдянский районы Иркутской области и Прибайкальский, Баргузинский и Кабанский районы Республики Бурятия. Местные жители городов, городских и сельских поселений выйдут на прибрежные территории и уберут мусор. Точки уборки будут организованы муниципалитетами с учетом сохранения социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты, как того требует эпидемиологическая ситуация.

Кто участвует?

В экоакции 5 сентября примут участие добровольцы, которые заранее прошли регистрацию на сайте проекта, а также сотрудники En+ Group, корпоративные волонтеры Иркутского отделения Национального совета по корпоративному волонтерству и организованные группы местных волонтерских и экологических сообществ.

Как будет проходить акция?

Организаторы обеспечивают участников всем необходимым инвентарем и экипировкой. Позаботились и о противовирусных мероприятиях: маски и антисептики будут для всех участников, а сама работа на большинстве площадок будет проходить в два этапа, чтобы избежать большого скопления волонтеров в одной точке.

Во время проведения акции для волонтеров во всех городах-участниках ждет digital-квест с QR-кодами на тему сохранения природы и экопривычек. Участникам акции нужно будет собрать все QR-коды, открыть их и собрать кодовую фразу. Для волонтеров, которые высаживают деревья, организаторы сделали конкурс в социальной сети Instagram: нужно выложить фотографию высаженного дерева и посвятить его кому-то.

Что нового в проекте в этом году?

В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены ограничить количество участников в каждом городе. Но зато все желающие могли принять участие в онлайн-марафоне «360». Чтобы присоединиться к онлайн-марафону, нужно было зарегистрироваться на сайте проекта. Всем участникам организаторы каждую неделю присылают специально разработанные задания, которые нужно выполнить и прислать фотоотчет. Задания разбиты на три темы: дом, мир вокруг нас и цифровое пространство. Выполняя простые задания, участники учатся правилам экологичного поведения в быту и получают возможность выиграть полезные призы. Итоги марафона будут подведены 10 сентября.

Что удалось сделать за 10 лет проекта?

Всего за время реализации проекта эковолонтерами стали почти 145 000 человек. С их помощью было убрано около 4500 т мусора в разных регионах РФ. Весь мусор утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц. За это время в территориях, где регулярно проходит проект, уборка и бережное отношение к экологии водных артерий стали трендом.

С чего начинался проект?

Экологический проект En+ Group «360» стартовал в 2011 году под названием «360 минут ради Байкала». В первый раз в нем приняли участие 100 сотрудников «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group). Они убрали мусор, оставшийся после туристического сезона, на байкальском мысе Улирба. Идея проекта – каждый из нас может сделать планету чище, потратив 6 часов (360 минут) своего свободного времени. В первый раз было собрано 500 мешков (50 куб. м) мусора, который вывезли на полигон бытовых отходов. В 2012 году к проекту, помимо представителей En+ Group, присоединились члены экологических организаций и студенты. В последующие годы росло количество волонтеров, количество точек уборки, объем собранного и вывезенного мусора. Опыт, полученный во время мероприятий проекта, начал тиражироваться в других регионах России, расширилось партнерство с особо охраняемыми природными территориями.

В 2017 году инициативы, проходившие под общим брендом «360 минут», вошли в число официальных мероприятий Года экологии и 100-летия заповедной системы России Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Одним из достижений реализации экомарафона 2017 года стало позиционирование эковолонтерства как почетного, современного формата добровольческой деятельности. Это позволило En+ Group закрепить высокий статус эковолонтера.

В результате с 2018 года в России проводятся многочисленные самостоятельные эковолонтерские акции, направленные как на борьбу с загрязнением природных территорий, так и на решение инфраструктурных задач и экопросвещение.

В 2019 году формат проекта был расширен: помимо уборки мусора, волонтеры обустроили пикниковые зоны для туристов и построили экотропы, стартовала экопросветительская кампания.

Кто организует проект?

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая). Основные активы группы расположены в Восточной Сибири.

Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. С 2011 года реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. С 2020 года программа стартует в обновленном формате и включает волонтерский проект «360», грантовый конкурс экологических проектов, экологический мониторинг водных объектов, проекты, реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области, волонтерские инициативы. Также среди основных направлений социальной политики группы – развитие спорта (поддержка ХК «Байкал-Энергия», проект «На лыжи!»), образование, другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.