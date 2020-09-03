В следующем году в Жигаловском районе построят мост через Лену

В рабочем поселке Залари возводят путепровод через железнодорожные пути. Стоимость работ превышает 423 млн рублей, сообщают в областной администрации.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ввод 88 объектов, общей протяженностью 322,5 км. Из них 51,7 км – строительство и реконструкция, 270,8 км – ремонт и капитальный ремонт. Работы на них идут в соответствии с графиками.

В 2020 году по нескольким государственным программам Иркутской области проводят капитальный ремонт 39 км региональных дорог.

Завершено строительство автомобильной дороги Тайшет – Шиткино - Шелаево в Тайшетском районе, начата реконструкция дороги областного значения «Иркутск - Оса - Усть-Уда» до деревни Борохал в Осинском районе. Работы там завершат в 2021 году.

Также специалисты восстанавливают дороги, повреждённые во время наводнения 2019 года. Только по итогам первого полугодия введено 14,5 км автомобильных дорог местного значения и семь мостов.

Работы по текущему содержанию идут на дороге по острову Ольхон в село Хужир. Сделано выравнивание и подсыпка оснований, грейдирование. Президент Российской Федерации поручил провести капитальный ремонт этой дороги. Основным сдерживающим фактором является то, что она проходит по территории Прибайкальского национального парка. Вопрос о его границах поднят на федеральном уровне. Там же должен быть решён вопрос о дороге Иркутск – Листвянка.