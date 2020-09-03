С января 2020 года госдолг Приангарья вырос на 4%

На 1 января 2020 года объем государственного долга Иркутской области составил в сумме 17 млрд рублей. Это 11,8% от собственных доходов. На 1 сентября он ровняется 21,5 млрд рублей, то есть 14,5%.

Общее требование Минфина России ко всем регионам – госдолг не должен превышать 30%. У кого больше, те не смогут получать дешевые бюджетные кредиты под 0,1%, поясняют в региональном правительстве.

У субъекта остается право привлекать кредиты федерального бюджета под 0,1% годовых. Удается осуществлять кредитование по минимально возможным ставкам 5,25% и в коммерческих банках.

Привлекаемые кредитные ресурсы направляются в первую очередь на реализацию мероприятий по ликвидации последствий наводнения в пострадавших территориях Иркутской области летом прошлого года, а также на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.

Часть средств пошла также на финансовое обеспечение принятого в прошлом году обязательства по социальной поддержке населения: 600 млн рублей было направлено на единовременные выплаты к профессиональным праздникам работников социальных учреждений, медицинских организаций, которые находились на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией.

При этом ведется работа с федеральным центром по привлечению дополнительной финансовой помощи из бюджета страны.