Минобороны вложит 6,4 млрд рублей в строительство «Иркутского суворовского военного училища»

«Иркутское суворовское военное училище» подписало соглашение с Минобороны РФ. Предметом соглашения являются совместные действия по созданию материально-технической базы – комплекса объектов недвижимости для организации деятельности суворовского училища в рамках реализации поручения Президента РФ, которое Владимир Путин дал 2 августа текущего года.

Комплекс объектов будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.

Иркутская область обязуется уточнить границы земельного участка, предназначенного для строительства объектов училища, и передать вместе с имущественным комплексом в федеральную собственность. Совместно с администрацией Иркутска обеспечит подвод инженерных коммуникаций к границам земельного участка.

Среди обязательств мэрии также - выдача необходимой документации для строительства и ввода в эксплуатацию объектов будущего суворовского училища, кроме того, благоустройство прилегающих к нему территорий и подъездных дорог.

Министерство обороны начиная с этого года финансирует строительство объектов училища. Объем закладываемых до 2022 года средств – 6,4 млрд рублей. Также ведомство осуществляет контроль за ходом строительства.

На территории бывшего военно-авиационного инженерного училища, где будут реконструировать и строить корпуса для суворовцев, стороны провели совещание и ознакомились с эскиз-проектом, который подготовили специалисты Военно-строительного комплекс Министерства обороны.