Банк «Приморье» официально подтвердил соответствие стандартам безопасности данных индустрии платежных карт

Банк «Приморье» успешно прошел аудит и получил сертификат соответствия стандартам безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS.

— Ежегодно Банк «Приморье» проходит независимый внешний аудит мер защиты информации, по итогам которого в очередной раз было подтверждено соответствие стандарту безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS), — комментирует директор департамента информационных банковских технологий ПАО АКБ «Приморье» Сергей Акулов. — Безопасность клиентов — держателей пластиковых карт, пользователей электронных сервисов очень важна для Банка, поэтому огромное внимание мы уделяем вопросам обеспечения информационной безопасности платежных решений.

Отдельно это событие отметила платежная система Visa, поздравив Банк с подтверждением статуса финансового института, соответствующего стандарту PCI DSS. Теперь Банку «Приморье» разрешено использовать логотип «On the List» («В списке») в своих рекламных и маркетинговых материалах.

Для справки:

PCI DSS — специальный комплексный стандарт, который содержит 12 разделов с требованиями к информационной и физической безопасности банка и является одинаковым для банков во всем мире. Он согласован и внедрен международными платежными системами Visa International, MasterCard Worldwide, American Express, JCB, Discover and Diners Club для снижения рисков утечки информации о платежных картах и уменьшения возможных убытков всех участников рынка. Все субъекты, которые хранят, обрабатывают или обеспечивают передачу данных держателей карт Visa, включая финансовые учреждения, продавцов и поставщиков услуг, должны соответствовать стандарту безопасности данных отрасли платежных карт (DSS). Программы Visa контролируют соответствие PCI DSS, требуя от участников программ регулярно подтверждать соответствие указанному стандарту.