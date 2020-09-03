Дебетовая «Карта №1 Ultra» банка «Восточный» вошла в ТОП-5 рейтинга самых выгодных универсальных продуктов по функции кэшбэк

Финансовый портал Brobank.ru подготовил рейтинг лучших карт с кэшбэк и процентом на остаток середины 2020 года. Согласно данным исследования «Карта №1 Ultra» банка «Восточный» заняла четвертое место в рейтинге по среднемесячной сумме кэшбэка. Аналитики портала исследовали исключительно комплексные продукты банков, входящих в ТОП-100 по объему собственных активов. Таким образом, в рейтинге представлены карты, дающие возможность получения и кешбэк, и процента на остаток, пусть и через открытие отдельного счета.

«Карта № 1 Ultra» – флагманский продукт в карточной линейке банка «Восточный». Его главное преимущество – программа кэшбэка, по которой держатели карты могут сами выбирать категории товаров, за покупку которых будут получать повышенный кэшбэк – до 7%. Всего установлено 4 бонусных категории – «За рулём», «Отдых», «Онлайн покупки» и «Всё включено». Менять выбор категории можно один раз в месяц.

Кроме того, держатели карты Ultra получают повышенный процент на остаток средств на счете – 5%. Проценты начисляются в том случае, если соблюдаются два простых условия:

· на счете карты лежит от 10 тыс. до 1 млн рублей;

· за отчетный период (с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца) по карте было потрачено не менее 10 тыс. рублей.

Напомним, что клиенты «Восточного» могут оформить как дебетовую «Карту №1 Ultra» как в отделениях банка, так и дистанционно: на сайте банка «Восточный», а также позвонив в Контактный центр.