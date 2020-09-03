Примсоцбанк стал спонсором благотворительного забега

Примсоцбанк стал спонсором благотворительной акции «Бежим во имя добра», организованной ОО ПКОИ (обществом инвалидов) «Свобода» в Большом Камне (Приморский край).



29 августа на центральном стадионе города собралось более 200 человек из разных городов Приморья – Фокино, Партизанска, Находки и даже Уссурийска. Все они приняли участие в активностях мероприятия: играли в шахматы, теннис и даже боролись на руках.



- Коллектив Примсоцбанка не остался в стороне. Несмотря на то, что суббота у нас рабочий день, несколько человек смогли посетить стадион. Кто-то пробежался, кто-то поиграл в теннис. На следующий год хотим заказать брендированные футболки, чтобы было видно нашу команду, - рассказала Наталья Дюкова, начальник дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Большом Камне.



В мероприятии также приняли участие вокальные и танцевальные коллективы Приморья. Перед самим забегом для маленьких участников забега прошла разминка. Отметим, цель акции - собрать пожертвования на проект помощи детям с ограниченными возможностями и нарушениями развития речи.



- Мы благодарим всех, кто пришел и поддержал наш проект. Надеемся, что он станет традиционным. Собранные средства пойдут на помощь детям, часть отложим на покупку подъёмника для инвалидов-колясочников, - рассказал Александр Фокин – организатор забега и председатель ОО ПКОИ «Свобода».

