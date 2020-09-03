Россельхозбанк готов поддержать инвестиционные проекты Псковской области

Комплексное развитие сельских территорий (КРСТ), помощь фермерскому движению и инвестиционное кредитование стали основными темами рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя Председателя Правления Россельхозбанка Дениса Константинова. Также Денис Константинов обсудил подготовку профессиональных аграриев с врио ректора Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимиром Морозовым.

В части развития сельских территорий Денис Константинов попросил Михаила Ведерникова определить приоритетные зоны, где будет проходить комплексное развитие территорий – строительство дорог и инженерных сетей, и отметил, что в ближайшей перспективе в рамках госпрограммы планируется сделать акцент на поддержку индивидуального жилого строительства. Михаил Ведерников подчеркнул, что под эти критерии подходят земли, которые будут в скором времени передаваться многодетным семьям: в этом году – около 800 участков, в следующем – порядка 500. Стороны договорились проработать вопрос поддержки жилищного строительства на данных участках.

Одним из наиболее востребованных инструментов КРСТ выступает сельская ипотека. С 2020 года жителям сельских территорий стал доступен кредит по ставке от 2,7% годовых. Им могут воспользоваться граждане, проживающие на сельских территориях, сельских агломерациях Псковской области. К настоящему моменту Псковский филиал Россельхозбанка, который первым начал реализацию программы, выдал уже свыше 70 млн рублей на приобретение жилья в сельской местности. В целом по стране Банк уже предоставил заемщикам более 30 млрд рублей по этой программе, до конца года планируется выдать еще порядка 100 млрд рублей.

Михаил Ведерников отметил положительную динамику взаимодействия Псковского филиала АО «Россельхозбанк» и компаний агропромышленного комплекса. В ближайшее время ряд псковских сельхозпроизводителей планируют значительно расширять мощности. Денис Константинов подчеркнул, что бизнеспроекты на территории Псковской области могут рассчитывать на поддержку Россельхозбанка, при этом сроки рассмотрения будут минимальные.

Говоря о поддержке среднего, малого и микробизнеса на селе, Денис Константинов рассказал о новом начинании Россельхозбанка – «Школе фермера». Образовательный проект, который даёт все необходимые знания для запуска и ведения рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве, был запущен Председателем Правления РСХБ Борисом Листовым 1 сентября в пилотных регионах: Башкортостане, Ставропольском крае, Московской и Новосибирской областях.

Также Денис Константинов провел встречу с руководством Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

«В человеческий капитал инвестировать нужно в первую очередь. Ведь именно подготовка кадров определяет долговременный успех бизнеса, в том числе – сельскохозяйственного. С нового учебного года Россельхозбанк повысил именную стипендию для студентов профильных аграрных вузов на 25% до 12,5 тыс. рублей. Уверен, что в ближайшем будущем мы увидим среди наших стипендиатов и выпускников Великолукской академии авторитетных экспертов в области АПК, умелых аграриев, будем вместе радоваться их успехам», – отметил Денис Константинов.

«Хочу отметить, что сделан большой шаг в развитии сотрудничества аграрного образования области и Россельхозбанка, и мы дорожим этим партнерством. Стипендиальная программа Россельхозбанка – это отличный способ поддержки и более глубокого вовлечения студентов в программы становления аграрного сектора», – подчеркнул Владимир Морозов.

Денис Константинов совместно с директором Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрием Алемасовым посетил в Великих Луках офис ВСП, который находится в процессе реновации, и оценил работу сети Банка на территории области.

Псковский региональный филиал АО «Россельхозбанк» увеличил кредитование сельхозпроизводителей на 18,8% по сравнению с прошлым годом. Кредитный портфель регионального филиала с начала 2020 года вырос на 304 млн рублей, или на 23,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было заключено кредитных договоров на 1,75 млрд рублей, что показывает рост на 61,6%.