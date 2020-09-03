Родиной лучшего сыра России стала Калужская область

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» прошел с 27 по 30 августа на сыроварне «Русский пармезан» в деревне Дубровское Московской области. Свою продукцию представили более 400 фермерских хозяйств из различных регионов России.



«Лучшим сыром России 2020» стал твёрдый сыр «Гранд Премьер» / «Grand Premier» от компании «Молоко Групп» / «Moloko Group» (Калужская область), произведенный по рецепту французского сыра Комте. Изготовлен сыр-победитель был компанией ООО «Молоко Групп», где производится продукция премиум-класса.



Награду в виде кубка из сыра получил основатель предприятия Илья Рагозин.



Компания, являющаяся клиентом Калужского филиала Россельхозбанка, расположена в деревне Верховая Сухиничского района и имеет статус племенного хозяйства: На ферме разводят датскую, шведскую и джерсийскую породу коров, из молока которых производят качественные и вкуснейшие сыры по французской технологии.



«Мы от всей души поздравляем нашего клиента со столь значимой наградой. Победа на фестивале – это оценка качества продукции нашими потребителями, знак общественного признания и новые возможности по расширению рынков сбыта. Такие начинания мы всегда готовы поддержать», – прокомментировала директор Калужского филиала АО «Россельхозбанк» Маргарита Филатова.



«Благодаря финансовой поддержке Россельхозбанка мы выстроили современное сельскохозяйственное производство, с применением современных роботизированных технологий. Сегодня наша компания производит качественное сырье, которое позволяет нам производить сыры европейского уровня, что и подтверждает награда, полученная на фестивале», – отметил основатель компании Илья Рагозин.