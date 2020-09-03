В Иркутской области могут построить газохимический комплекс

Строительство газохимического комплекса в Иркутской области поможет обеспечить предприятия региона природным газом. Этот вопрос глава региона Игорь Кобзев обсудил сегодня, 3 сентября, с сотрудниками предприятия АНХК во время рабочей поездки в Ангарск.

– На встрече с главой государства Владимиром Путиным я поднимал вопрос о включении газопровода Ковыкта – Саянск – Иркутск в перечень объектов инфраструктуры газопровода «Сила Сибири». Предполагается, что комплекс будет включать газохимические предприятия Ангарска и Саянска. Это поможет обеспечить собственным газом промпредприятия региона: сейчас потребность в нём – почти 10 миллиардов кубометров.

По словам главы региона, в перспективе регион сможет поставлять сжиженный природный газ в соседние области, а также в Монголию и Китай. Сейчас по поручению Президента решается вопрос строительства газохимического комплекса.