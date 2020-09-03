Интерес к турам в Египет за день вырос в 5 раз, а в ОАЭ и на Мальдивы — в 4 раза

В течение нескольких часов после сообщения о скором возобновлении регулярного авиасообщения с этими странами объем поисковых запросов по турам в Египет вырос в 5 раз, а туры в ОАЭ и на Мальдивы стали искать в 4 раза больше. Такие данные приводит сервис поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.

«Открытие Египта станет приятной новостью для его преданных фанатов, но без появления прямых рейсов на курорты мало чем поможет массовому туризму. Перелёт в Каир подразумевает длительный и изматывающий трансфер на побережье (в Хургаду или Шарм-эль-Шейх) и значительно увеличивает среднюю стоимость путешествия. В сентябре прошлого года такие туры выбирали менее 1% туристов Level.Travel со средним чеком 105 тысяч рублей, — рассказывает Евгений Гинзбург, директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel. — Если же говорить о Мальдивских островах, туры по этому направлению были и остаются дорогим премиальным продуктом: средний чек в сентябре прошлого года составил 269 тысяч рублей».

А вот курорты Арабских Эмиратов входят в топ самых востребованных направлений массового организованного туризма в бархатный сезон. Так, например, в сентябре 2019 года туда отправились 4% всех туристов Level.Travel со средним чеком 108 тысяч рублей.