В Иркутске директора предприятия подозревают в уклонении налогов в размере 21 млн рублей

СК РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Терра Нова», подозреваемого в уклонении налогов.

По версии следствия, директор предприятия, осуществляя деятельность в сфере оптовой торговли топливом, совместно с иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности ООО «Терра Нова» за период 3-4 квартал 2017 года в размере 21 млн рублей. Уклонение совершено путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в связи с приобретением нефтепродуктов у контрагента, который фактически никаких товаров Обществу не поставлял. Финансово-хозяйственные отношения между организациями носили фиктивный характер.

В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.