В Иркутскую область дополнительно поступило полмиллиарда рублей на ремонт дорог

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» выделено 502,9 млн рублей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Средства были перенесены из бюджета 2021 года на текущий ремонт пяти объектов. Это стало возможным, так как по ним была готова проектная документация и заключены договоры с подрядчиками. Они вышли на работы, как только стало известно о перемещении средств. В нормативное состояние приводят отрезок дороги местного значения в Усолье-Сибирском – участок улицы Бурлова, а также участки четырёх автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Это 5,5 километров дороги Нукуты – Ворот - Онгой, восьми километров дороги Ангарск - Тальяны в Ангарском городском округе, десяти километров автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» в Заларинском районе и около девяти километров автомобильной дороги Большежилкино - Култук в Усольском районе.

Работы на этих объектах практически завершены. Благодаря перемещению средств с 2021 года, количество дорог, приведённых в нормативное состояние в Иркутской области, станет больше на 33,5 километра.