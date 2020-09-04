ТЮЗ им. А.Вампилова после пандемии вновь приступил к репетициям

После вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, ТЮЗ им. А.Вампилова вновь приступил к репетициям.

И хотя во время самоизоляции театр постоянно общался со своими зрителями в режиме онлайн, это, конечно, не может заменить живого общения актеров со зрителями. Поэтому вампиловцы в ожидании открытия театров приступили сразу к репетициям трех спектаклей.

Продолжаются репетиции «Молодой гвардии» по роману А.Фадеева, над постановкой работает режиссер, заслуженный работник культуры РФ Виктор Токарев.

К репетициям нового спектакля «Мальчики» по пьесе В.Розова, созданной по мотивам нескольких глав романа «Братья Карамазовы» Ф.Достоевского, герои которого проходят трудный путь от ненависти к состраданию и любви, приступил известный иркутский режиссер Александр Гречман.

Третий спектакль, над возобновлением которого работает режиссер Елена Константинова – «Счастье моё» А.Червинского – трогательная история о случайной встрече двух молодых людей – Виктории и Семёна, для которых любовь становится их главным жизненным уроком и испытанием, проверкой себя и своих чувств.