Пандемия отходит на второй план. Рынок грузового железнодорожного транспорта восстанавливается

По мнению Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), финансовые показатели грузового сегмента железнодорожного транспорта России в августе были продиктованы уже долгосрочными трендами, а не влиянием карантинных мер противодействия пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует проведенная ИПЕМ экспресс-оценка динамики погрузки в августе и ее влияния на выручку ОАО «РЖД» и операторов грузовых вагонов.

По оценкам ИПЕМ на основе публичных данных о погрузке, в августе ОАО «РЖД» впервые с марта получило рост выручки от перевозки грузовых вагонов: относительно августа 2019 года рост выручки составил 0,9 млрд рублей.

В то же время в сегменте оперирования железнодорожным составом продолжает наблюдаться существенная недополученная выручка относительно 2019 года: по итогам августа ИПЕМ оценивает разрыв в 8,3 млрд руб. При этом анализ Института показывает, что только 300 млн рублей из этой суммы было недополучено в результате непосредственного снижения погрузки, в то время как потеря 8 млрд рублей связана с падением ставок. В целом в сегменте оперирования в августе объем недополученной выручки по сравнению с апрелем, месяцем максимального снижения выручки (-14,1 млрд руб.), сократился на 40%.

Совокупный объем недополученного ОАО «РЖД» и операторами дохода за март-август 2020 года достиг, по оценкам Института, 93,8 млрд рублей, из которых 27,1 млрд рублей приходятся на выручку перевозчика и 66,7 млрд рублей – операторов.

«Можно предположить, что в августе сегмент грузовых железнодорожных перевозок в России начал выходить из-под влияния противопандемийных ограничительных мер, – прокомментировал заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук. – Падение ставок на подвижной состав было ожидаемо и до пандемии из-за переизбытка парка грузовых вагонов, о котором ИПЕМ говорит с 2018 года, пандемия только ускорила этот процесс».