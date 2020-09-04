Пассажирооборот на ВСЖД с начала 2020 года снизился на 40% к уровню прошлого года

В августе 2020 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено около 1 млн пассажиров, что на 23,1 % меньше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, из них в пригородном сообщении отправлено более 877 тысяч челочек, что на 18,8% меньше, в дальнем следовании – около 212 тысяч, на 37% меньше.

Пассажирооборот в августе 2020 года составил около 231,3 млн пасс-км, что на 42,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил свыше 35,8 млн пасс-км (на 23,4% меньше прошлого года), в дальнем следовании – более 195,4 млн пасс-км (на 44,5% меньше).

Всего за январь-август 2020 года отправлено свыше 6,9 млн пассажиров – на 21,8 % меньше аналогичного периода 2019 года. Из них в дальнем следовании перевезено более 1,2 млн пассажиров – на 39,5% меньше, в пригородном сообщении – около 5,7 млн пассажиров – на 16,5%.

Пассажирооборот на ВСЖД с начала 2020 года снизился на 40,4% к уровню прошлого года и составил около 1,4 млрд пасс-км.