Первый коворкинг откроют в Тулуне

Открытие первого в Тулуне коворкинг-центра запланировано на 7 сентября. На его создание Фонд развития моногородов предоставил займ более 5 млн рублей.

На выделенные Фондом средства был приобретен земельный участок и нежилое здание. Коворкинг-центр будет разделен на несколько зон: рабочее пространство на 18 мест, переговорная комната, кабинет, конференц-зал, а также зона мастер-классов и антикафе.

Основными посетителями центра станут предприниматели, журналисты, фрилансеры, а также репетиторы и самозанятые горожане.

«Ровно год назад мне пришла идея открыть творческую мастерскую с различным оборудованием для рукоделия на средства субсидии от государства. Постепенно эта идея трансформировалась в креативное пространство - коворкинг-центр. Субсидия на возобновление деятельности пошла на мебель и часть оборудования, на кредит в 1% от фонда микрокредитования и кредит "Доверие" от Сбербанка был сделан ремонт и закуплено недостающее оборудование. А само здание приобретено с помощью кредита в 0% от Фонда развития моногородов. Надеюсь, что вложенные средства и усилия оправдаются», - сказала генеральный директор коворкинга Светлана Ерилова.

Отметим, что Фонд МОНОГОРОДА.РФ выдал уже 4 займа предпринимателям из Тулуна на общую сумму более 40 млн рублей.

В открытии центра планируют принять участие и.о. министра экономического развития Иркутской области Яна Соболь, председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин, заместитель мэра города Татьяна Якубова и генеральный директор коворкинга Светлана Ерилова.