Пять городов Приангарья стали победителями во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды

Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвела его итоги. Всего на участие в конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов Российской Федерации. Победителями стали 160 проектов.

Члены федеральной комиссии отметили, что наибольшее число проектов по итогам четвертого конкурса будет реализовано в республиках Башкортостан и Татарстан, Иркутской, Ленинградской, Московской, Мурманской и ряде других областей.

– Интерес к конкурсу очень высокий. В этом году мы получили 301 заявку. По сравнению с прошлым годом выросло количество заявок по двум категориям: «исторические поселения» и «малые города с численностью населения до 20 тыс. человек», – сказал председатель федеральной комиссии, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Пять городов Иркутской области: Усолье-Сибирское, Нижнеудинск, Тайшет, Киренск и Байкальск вошли в число победителей конкурса. Всего от региона было подано семь заявок: в номинации малые города до 20 тыс. человек – Киренск, Слюдянка и Байкальск, малые города от 20 до 50 тыс. человек – Тайшет, Нижнеудинск и Зима, от 50 до 100 тыс. человек – Усолье-Сибирское.

Как сообщила директор ОГБУ «Центр компетенций» Дарья Колпакова, некоторые города подают заявки не в первый раз. В прошлом конкурсе уже участвовали Киренск, Усолье-Сибирское, Зима и Слюдянка – дошли до финала, но победить не удалось. Зато победили Свирск и Тулун, в которых уже завершается реализация проектов благоустройства.

В следующем году начнется реализация проектов благоустройства парка Городского Дворца культуры и набережной реки Застрянка в Нижнеудинске, озера Молодежное в Усолье-Сибирском и реновация главного общественного пространства в Байкальске. Также благоустроят Тайшетский городской парк и несколько улиц в городе Киренске.

Малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек получат по 80 млн. руб., от 20 до 50 тыс. человек – по 70 млн. руб., города с численностью населения до 20 тыс. человек – по 50 млн. рублей. Сумма грантов для пяти победителей из Иркутской области составляет 320 млн. рублей.