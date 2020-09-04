«Облкоммунэнерго» спешно построило в Усть-Уде новую подстанцию

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» вынуждено было построить в Усть-Уде новую трансформаторную подстанцию, чтобы устранить несогласованные действия муниципальных властей.

В поселке Усть-Уда стали поступать жалобы на снижение напряжения в электрической сети. Замеры показали, что в некоторых домах напряжение снизилось до 140 В. Когда специалисты областного энергетического предприятия начали разбираться в причинах, оказалось, что в поселковой котельной провели реконструкцию и установили новое, более энергоемкое оборудование.

Как подчеркивают в пресс-службе компании, в самой по себе реконструкции ничего плохого нет, но никого не ставя в известность обновленную котельную подключили к старой поселковой линии, к которой было подключено ещё порядка 10 частных домов. Таким образом, установленная максимальная разрешенная мощность в сети была превышена на 100 кВт. Кроме того в котельной не установили аппаратуру плавного пуска электродвигателей. Всё это вело к резким перепадам нагрузки и напряжения в сети.

Для выхода из ситуации «Облкоммунэнерго» было вынуждено в срочном порядке до начала отопительного сезона строить новую трансформаторную подстанцию, устанавливать трансформатор на 400 кВТ и построить новое ответвление от линии 10 кВ.