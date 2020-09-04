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«Облкоммунэнерго» спешно построило в Усть-Уде новую подстанцию

4 сентября 2020

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» вынуждено было построить в Усть-Уде новую трансформаторную подстанцию, чтобы устранить несогласованные действия муниципальных властей.

В поселке Усть-Уда стали поступать жалобы на снижение напряжения в электрической сети.  Замеры показали, что в некоторых домах напряжение снизилось до 140 В. Когда специалисты областного энергетического предприятия начали разбираться в причинах, оказалось, что в поселковой котельной провели реконструкцию и установили новое, более энергоемкое оборудование. 

Как подчеркивают в пресс-службе компании, в самой по себе реконструкции ничего плохого нет, но никого не ставя в известность обновленную котельную подключили к старой поселковой линии, к которой было подключено ещё порядка  10 частных домов. Таким образом, установленная  максимальная разрешенная мощность в сети была превышена на 100 кВт. Кроме того в котельной не установили аппаратуру плавного пуска электродвигателей. Всё это вело к резким перепадам нагрузки и напряжения в сети.

Для выхода из ситуации «Облкоммунэнерго» было вынуждено в срочном порядке до начала отопительного сезона строить новую трансформаторную подстанцию,  устанавливать  трансформатор на  400 кВТ и построить  новое ответвление от линии 10 кВ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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