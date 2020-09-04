На рынках вновь усилились опасения торговой войны США и Китая

В четверг, 3 сентября, мировые рынки снова «оделись» в подзабытый красный цвет. Опасения второй волны пандемии коронавируса пока никуда не ушли, а вчерашнее заявление непредсказуемого Дональда Трампа о том, что ему «не нравится, как себя ведёт Китай», и вместо обсуждения выполнения первой фазы торговой сделки он отправился на медосмотр. На мировых рынках усилились предчувствия новой торговой войны, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

— Фондовые индексы США в четверг рухнули, причём достаточно сильно: индекс Dow Jones упал на 2,78%, S&P 500 — на 3,51%, а индекс Nasdaq — даже на 4,96%. Азиатские рынки сегодня почти все в красном.

Российский фондовый рынок в четверг продолжил снижаться на негативных новостях из-за рубежа, хотя определённого негатива добавляет и вновь возникшая санкционная угроза из-за недоказанного «покушения» на жизнь оппозиционера Алексея Навального. Индекс МосБиржи снизился в четверг на 0,83%, до 2931,92 пунктов, а индекс РТС — на 0,94%, до 1223,21 пункта.

Лидером роста четверга на фоне падения рынка стали бумаги сети гипермаркетов «Лента» (+1,78%), также подорожали акции «Акрона» (+1,33%) и «Ростелекома» (+0,95%). Динамику хуже рынка в четверг показали акции технологий и биотехнологий: так, акции «ИСКЧ» упали на 4,59%), бумаги QIWI - на 3,61%; на 3,3% подешевели акции золотодобытчика «Полюс».

Мы прогнозируем на сегодня, что индекс РТС проведёт торги в коридоре 1210-1240 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне значений 2920-2950 пунктов.

Цена нефти марки Brent в четверг упала на 0,7%, до $44,1 за баррель, опустившись ниже важного уровня в $45 за баррель, а цена техасской WTI снизилась на 0,6% до $41,47 за баррель, не удержав уровень в $42. «Ураганная» премия к цене на нефть полностью отыграна рынком. Скорее всего, на цену повлияли резкие заявления Трампа в адрес Китая. Сегодня с утра цены на нефть продолжают падать, Brent с открытия подешевела ещё на 0,68%, а WTI — на 0,72%. Мы ожидаем на сегодня цену Brent в $43,5-44,5 за баррель.

Курс доллара США к рублю расчётами «завтра» в четверг вопреки санкционной угрозе и американо-китайскому негативу упал, но всего на 13 коп. (-0,17%), до 75,28 руб. А курс евро к рублю понизился почти на столько же, то есть на 14 коп. (-0,16%), до 89,1 руб. Наши ожидания по курсу доллара на сегодня составляют 75-76 руб., по курсу евро —в диапазоне 88,5-89,5 руб.