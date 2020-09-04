ПСБ: Ключевые мировые фондовые индексы резко снизились, но это не похоже на панику

К концу недели ключевые мировые фондовые индексы перешли к снижению, чему способствовал откат сильно перекупленных акций технологических компаний. На этом фоне индекс S&P 500 потерял 3,5%, Nasdaq 5%, показав максимальное снижение с июня. Тем не менее это не похоже на панические продажи, а выглядит как фиксирование прибыли в сильно выросших бумагах.

Со стороны фундаментальных факторов существенных сдвигов не произошло. Данные по деловой активности в секторе услуг Европы за исключением Испании и Италии остались выше уровня в 50 пунктов, что сигнализирует о продолжении восстановления несмотря на введение ограничительных мер из-за новых вспышек коронавируса. Индекс ISM в сфере услуг США августе составил 56,9 пунктов несколько снизившись относительно предыдущего месяца (58,1 пункт). Число первичных обращений за пособиями по безработице по итогам недели снизилось до 1006 тыс. до 881 тыс., что отчасти связано с изменением методологии, но остается достаточно высоким. Американский рынок труда выглядит неуверенно. Сегодня выйдут данные по безработице, числу созданных новых рабочих мест и по динамике средней заработной платы. Негативный эффект способно оказать завершение программы помощи от государства и рост числа зараженных в предыдущем месяце, что должно подтолкнуть Конгресс к более решительным шагам в отношении принятия нового пакета стимулов экономики.

Сегодня настроения на мировых рынках остаются негативными. Азиатские фондовые площадки отыгрывают вчерашнее снижение американских индексов, пусть и меньшими темпами. Фьючерсы на индексы в США и Европе торгуются в красной зоне. Распродажа в бумагах технологических компаний, вероятно, продолжится и сегодня. Также стоит учитывать выходной в США в понедельник по случаю дня труда, что помимо возможной слабой макроэкономической статистики сегодня послужит поводом для фиксации прибыли.

Вчера индекс МосБиржи (-0,8%) продолжил снижение. Под волну продаж попали все ключевые фишки. Сегодня, учитывая геополитическую напряженность, негативные настроения на глобальных рынках и откат нефтяных котировок, индекс МосБиржи способен продолжить снижение в направление нижней границы диапазона 2900-2950 пунктов.