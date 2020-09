ИАЦ «Альпари»: Перед выходными рубль окажется под давлением

Вчера торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 75,28 руб., евро/рубль – на 0,14%, до 89,22 руб., фунт/доллар – на 0,63%, до 99,89 руб.

Рубль достиг минимумов против иностранных валют с открытия дневной торговой сессии, но быстро перешел в наступление, игнорируя снижение нефтяных котировок. Отсутствие в заголовках информационных сообщений имени Алексея Навального позволили рублю закрыться в небольшом плюсе, при этом день для участников рынка был напряженным из-за обвала американского фондового рынка.

Инвесторы перестали верить в высокотехнологичный сектор, а данные по деловой активности в США подтвердили опасения по поводу длительного и трудного восстановления экономики. Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Inc и Nvidia потеряли от 3,7% до 9%.

Предвестником падения фондовых индексов можно считать укрепление доллара США в последние дни, а также снижение цен на драгоценные металлы. С 1 сентября индекс доллара вырос с 91,75 до 93,07. Цена на золото снизилась с $1992 до $1921.

Сегодня на торгах в Азии основные валюты показывают смешанную динамику против доллара США. Баррель Brent подешевел на 0,84%, до $43,61. Продавцам фьючерсов на нефть удалось пройти важную поддержку. Падение американских фондовых индексов отразилось также на нефтяном рынке. Без восстановления цен на золото и индекса NASDAQ возрастают риски падения нефтяных котировок. Настрой на фондовых биржах сохраняется «медвежий». Сильно возросли риски для снижения котировок до $41,35 за баррель.

Если добавить неопределённость с А. Навальным, предстоящих длинных выходных в США (День Труда), а также выхода многих трейдеров из сделок перед выходными, то по рублю больше видится ослабление до диапазона 76,00 - 78,80 руб. за доллар. Если американский фондовый рынок вырастет с ценами на нефть, то это будет подарком для российской валюты. Сегодня в центре внимания отчет по рынку труда в США за август.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»