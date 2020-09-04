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Пузырь лопнул

4 сентября 2020

Экстремальная перекупленность американского фондового рынка снята. Ведущие индексы акций испытали крупнейшее за последний квартал однодневное падение. Высокотехнологичный Nasdaq рухнул на 5%, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер:

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- Дивергенция индекса волатильности VIX и S&P 500 в очередной раз продемонстрировала работающую эффективность. Сентимент перед открытием европейских площадок негативный.

Обычно для столь сильного падения требуются веские основания, но не в данном случае. Безостановочное ралли последних недель привело к исчерпанию реальных инвестиционных покупок. Движение вверх, как видится, шло исключительно на закрытии убыточных высокомаржинальных коротких (шорт) позиций.

Рынок энергоносителей также демонстрирует локальное ухудшение сентимента. Движение в область $43 по Brent состоялось, невзирая на рекордные темпы падения запасов сырья в США. Инвесторы стали оценивать сезонный фактор.

 
Азиатские индексы не удержались на годовых максимумах. Триггером падения АТР стал обвал американского рынка.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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