Андрей Шаповалов, «Сибэкспоцентр»: «Продолжает работать на развитие региона, на поддержку местного бизнеса, на перспективу»

«Мы активно восстанавливаем контакты со всеми нашими партнерами в России и за рубежом, находим и устанавливаем новые связи, – рассказывает Андрей Шаповалов, генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр». – Сегодня задача выставочного комплекса – помочь вернуть деловой жизни Иркутской области нормальный рабочий ритм, который был утрачен в 2020 году, а бизнесу и населению вернуть выставки и ярмарки, насыщенные интересными предложениями и перспективными партнерами».

Партнерство с АТР

Для этого «Сибэкспоцентр» предпринимает ряд шагов. Один из которых – возобновление сотрудничества с партнерами из стран АТР.

– Встреча с директором офиса Национальной Организации Туризма Кореи (НОТК) господином Пак Ён Хван состоялась во Владивостоке 27 августа, – рассказывает Андрей Шаповалов. – Сейчас наши южнокорейские партнеры, с которыми мы провели уже несколько выставок по медицинскому туризму, как никогда заинтересованы в сотрудничестве с «Сибэкспоцентром» и Иркутской областью. У них уже есть готовая экспозиция и экспоненты, которые готовы принять участие в выставке «Байкалтур» с 26 по 28 ноября этого года в Иркутске, а также в «Байкалтуре» 2021 года, который традиционно пройдет в марте. Сейчас мы выходим на подписание договоров и обсуждаем технические вопросы. Кроме того, НОТК заинтересована принять участие и в выставке «Сибздравоохранение» в октябре 2021 года.

Как мы и предполагали ранее, среди корейских компаний началось разделение на тех, кто предлагает медицинский туризм и тех, кто предлагает другие виды отдыха и путешествий по Республике Корея. Поэтому часть корейских компаний ориентируется сегодня на туристическую выставку «Сибэкспоцентра», а других больше привлекает «Сибздравоохранение». На участие в медицинской выставке в Иркутске, конечно, больше нацелены корейские клиники, которые предлагают качественную диагностику и лечение различных заболеваний. На выставке будут представлены клиники с разными специализациями, в том числе онкология и реабилитация после онкологической терапии, гастроэнтерология, урология и другие.

Турпродукты вместе с эмоциями

Многие, наверное, помнят первую выставку НОТК в «Сибэкспоцентре» в 2015 году. Тогда на протяжении всего мероприятия выступал знаменитый корейский мюзикл «Хваран», который собрал огромное количество зрителей и вызвал шквал положительных эмоций. Помнят об этом и корейские партнеры, и потому сейчас начата подготовка к аналогичной акции в рамках выставки «Байкалтур-2021». Турфирмы Республики Корея снова хотят совместить предложение своего турпродукта с погружением иркутян в корейскую музыку и самобытную культуру.

– Мы надеемся, что это снова получится очень зрелищно, – уверен Андре Шаповалов. – А «Сибэкспоцентр» предоставит для этого все технические возможности и оборудование. Важно отметить, что Национальная Организация Туризма Кореи является партнером «Сибэкспоцентра» уже давно, и между нами существуют очень хорошие деловые и личные взаимоотношения.

Продвижение на полки азиатских ритейлеров

На следующий день прошли переговоры с консулом по экономическим вопросам Хабаровской канцелярии Генерального консульства КНДР господином Ким Ги Зоном. «Сибэкспоцентр» с прошлого года начал сотрудничать с официальными структурами КНДР, и речь здесь идет не столько о выставках, сколько о возможностях поставки сельскохозяйственной продукции и полуфабрикатов в КНДР компаниями нашего региона. Эту работу «Сибэкспоцентр» ведет совместно с Министерством сельского хозяйства Иркутской области, отмечает генеральный директор «Сибэкспоцентра».

- Не секрет, что многие российские продовольственные компании пытаются выйти на рынок Китая. По просьбе ряда иркутских компаний мы изучали такие возможности с помощью наших партнеров – Торгового представительства РФ в Пекине, Генерального консульства КНР в Иркутске и наших китайских коллег – выставочников. Получили много информации о том, почему это практически невозможно сделать через Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и т.д. Рынок уже очень давно поделен между крупными национальными сетями и международным ритейлом. Наши производители просто не выдерживают огромных маркетинговых затрат, необходимых для продвижения своих товаров на полки китайских супермаркетов. Даже продажа сельскохозяйственного сырья на китайском рынке – задача сегодня не всегда простая. И это, не считая проблем с контрафактной продукцией, с которой сталкиваются почти все российские компании, выходящие на китайский рынок. Проще говоря, китайский рынок, с одной стороны, очень привлекателен, с другой, очень сложен и дорог, особенно для небольших и средних российских компаний.

Поэтому «Сибэкспоцентр» предложил попробовать несколько другую стратегию на Востоке – найти партнеров в Северной Корее. На наш взгляд такой подход дает серьезные преимущества. Во-первых, контракты, заключаемые с о структурами КНДР, являются государственными и долгосрочными. Во-вторых, никаких расходов на маркетинг иркутские производители нести не будут в силу специфики экономического уклада КНДР. Разумеется, все эти действия полностью согласуются с резолюцией Совета безопасности ООН №2397 от 22 декабря 2017 года.

В конце прошлого года мы связались с диппредставительством КНДР в Хабаровске и получили заинтересованный ответ. Начались переговоры, по результатам которых у иркутских производителей должна появится возможность поставок своей продукции в государственные структуры КНДР (вооруженных силы, полиция, медицинские учреждения и т.д.). Для этого «Сибэкспоцентр» совместно с Хабаровской канцелярией Генерального консульства КНДР готовит бизнес-миссию представителей Северной Кореи в рамках сельскохозяйственных выставок, которые наш выставочный комплекс проводит два раза в год.

В рамках выставок наши аграрии и компании, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, смогут показать свою продукцию и провести переговоры с потенциальными покупателями. Корейская сторона предлагает в дальнейшем рассмотреть и другой формат – участие иркутских компаний в продовольственной выставке в Пхеньяне. Однако уже сейчас, не дожидаясь проведения первой бизнес-миссии из КНДР в Иркутск, через «Сибэкспоцентр» пошли первые контакты и начались первые переговоры по поставкам из Иркутской области пшеницы и продуктов из сои. К сожалению, пандемия несколько нарушила эти планы, но только в части сроков их реализации. И наша, и корейская сторона нацелены на долгосрочное взаимовыгодное партнерство и готовы работать в этом направлении.

Мероприятие с отсрочкой на год

Еще одна встреча с постоянным партнером – «Японским центром» – состоялась у директора «Сибэкспоцентра» в Хабаровске. Во время переговоров с директором Японского центра – господином Ишихата Ясумицу стороны подтвердили перенос японского семинара «Строительство дорог в холодных регионах» на апрель 2021 года в рамках выставки «Транспорт и дороги Сибири-2021» . Напомним, семинар должен был состояться 16 и 17 апреля 2020 года, но пандемия и тут внесла свои коррективы. Тем не менее, данное мероприятие все же состоится, хоть и с отсрочкой на год. В рамках семинара спикер из Исследовательского института гражданской инженерии в северных регионах (The Civil Engineering Research Institute for Cold Region) (Япония) Казунори Мунэхиро поделится профессиональным опытом в сфере дорожного строительства. Основными темами станут планирование дорог, строительные работы (дорожное основание, асфальтирование), строительные материалы, а также правильное содержание дороги в зимний период. Помимо этого, пройдет семинар «Перспективы будущего развития дорожных путей сообщения», на котором спикер проведет обзор технологий автоматизированного вождения автомобилей (базовые технологии, юридическое сопровождение), расскажет об экспериментах на полигоне в г. Томакомай в условиях холодных районов (введение основных картографических данных, путевой эксперимент в условиях смешанного движения), поведает о связи с управлением и структурой дорожной системы (функции дорог, транспортная иерархия, структура дорог и их содержание в условиях иерархической системы транспортной сети).

– С Японским центром в Хабаровске нас связывают почти 15 лет плодотворных отношений. И деловых, и дружеских. Интересные семинары, которые проводят наши японские партнеры, вызывают всегда большой интерес у участников и гостей выставок «Сибэкспоцентра», какой бы тематики они не касались. Сейчас в Хабаровске мы обсудили не только этот семинар, который пройдет в оффлайн-формате, но и онлайн-семинары туристической направленности на выставках «Байкалтур» в ноябре 2020-го и в марте 2021 годов. Японская сторона подтвердила желание организовать обучающие семинары для иркутских туристических компаний и для всех желающих о возможностях путешествия по Японии, гостиничном и ресторанном бизнесе, традициях японского гостеприимства в целом. Окончательное решение о проведении этих мероприятий на выставках «Байкалтур» Японский центр должен будет принять до конца сентября, затем будет подписан договор и начнется набор слушателей.

Байкал для японских туристов

Там же, в Хабаровске, состоялись переговоры и с региональным представителем Национального офиса по туризму Японии (JNTO) Оксаной Калабиной. В их процессе была обсуждена возможность проведения вебинаров в рамках выставок «Байкалтур» в ноябре и марте.

– Мне очень понравилось, что «JNTO» заинтересована в презентации туризма на Байкале для японских турфирм, – рассказывает Андрей Шаповало. – Поэтому после заключения договора «Сибэкспоцентр» начнет формировать список туристических компаний Иркутской области, которые будут готовы в рамках выставок «Байкалтур» 2020 и 2021 годов представить возможности отдыха и путешествий на Байкал для туристов из Японии. Многие помнят, что во времена СССР Иркутская область была японо-германским регионом с точки зрения количества туристов, которые приезжали из этих стран. Сегодня лидером по числу иностранных туристов в регионе является Китай, и нам немножечко показалось, что планы по привлечению туристов из Китая Иркутской областью уже выполнены весьма успешно. Сейчас «Сибэкспоцентр» ставит перед собой задачу помочь иркутскому турбизнесу привлечь в регион японского туриста с японским подходом к путешествиям, который включает в себя созерцательность, экологичность, соблюдение баланса между человеком и природой. Мы надеемся, что вебинары, на которых Иркутские специалисты расскажут о своих турпродуктах на Байкале, послужат укреплению деловых и дружеских связей с их коллегами из Японии.

Японские технологии для лесной отрасли Приангарья

Очень важной в Хабаровске стала встреча с генеральным консулом Японии господином Фукусима Масанори, а также с вице-консулом господином Миёси Рё. На ней обсуждалось несколько важных вопросов.

– Во-первых, это проведение в Иркутске большой японской образовательной выставки, которую по поручению правительства Японии готовит Университет Хокайдо. Нами уже проведены переговоры с представителем Университета Хокайдо в Москве господином Нисияма, а также с Первым секретарем посольства Японии в Москве господином Такагучи – куратором этого проекта. Они подтвердили включение Иркутска в список городов, в которых состоится выставка японских вузов. Подготовка к этому проекту также была прервана в связи с пандемией, однако, сегодня мы снова вернулись к вопросу реализации этого проекта в «Сибэкспоцентре» в начале лета 2021 года. Надеемся, больше ничто этому не помешает.

Второй важный вопрос – это участие японских экспертов в выставке «SibWoodExpo» (Сибвудэкспо), которая пройдет в сентябре 2021 года и, по-видимому, в уже традиционном месте – городе Братске. Господин Фукусима согласился с тем, что японские технологии в лесной отрасли Иркутской области представлены пока недостаточно широко. Среди тем, которые японские эксперты смогут осветить в рамках деловой программы «SibWoodExpo» в следующем году, будут вопросы технологий лесовосстановления, мониторинга лесных пожаров, а также глубокая переработка отходов лесного производства. В подготовку деловой программы выставки 21-го года уже включились наши партнеры из ФРГ – Германский дом науки и инноваций, но и японская сторона хочет презентовать на выставке свои технологии. И, конечно, Иркутская область только выиграет от такого сотрудничества».

Кроме того, была обсуждена еще одна важная тема – возможность проведения в рамках выставки «Энергоэффективность. ЖКХ» в 2021 году большой презентации японских энергосберегающих технологий по типу японских выставок, которые «Сибэкспоцентр» уже дважды проводил в Иркутске совместно с РОТОБО (Японская Ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами). Большое внимание на этом мероприятии планируется уделить вопросам экологического воспитания и экологичного образа мышления подрастающего поколения.

«Сибэкспоцентр» продолжает работать

Несмотря на перенесенные трудности «Сибэкспоцентр» продолжает работать на развитие региона, на поддержку местного бизнеса, на перспективу, говорит Андрей Шаповало.

– На протяжении пяти месяцев, когда работа выставочного комплекса была полностью остановлена, ни один сотрудник не был уволен или сокращен, никто не находился и не находится в неоплачиваемых отпусках. Самое важное – нам удалось сохранить опытный коллектив компании и желание продолжать работать для бизнеса и жителей Иркутской области.

Сегодня многие компании понимают – участие в выставках помогает быстрее справиться с кризисом. Помогает обозначить существующим и потенциальным партнерам свое присутствие на рынке. Показать большой аудитории новые предложения и наработки. И это значит, что выставочная площадка «Сибэкспоцентра» будет востребована еще долго.