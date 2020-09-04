Эксперты оценили качество российской элиты

Исследователи швейцарского университета Санкт-Галлен и Московской школы управления «Сколково» совместно с учеными и институтами разработали индекс качества элит, демонстрирующий, как поведение представителей этого класса и их подходы к формированию благосостояния влияют на развитие стран. Индекс российской элиты составил 48,9 (максимальный у Сингапура – 68,5). «Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково». При этом Россия стоит в рейтинге ниже, чем Казахстан, Индонезия и Мексика.

За последние десять лет Россия демонстрирует достаточно скромные результаты в экономике, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Хотя конечно стагнация вызвана, прежде всего, внешними причинами – санкции и падение цен на нефть. Долларовому индексу РТС очень далеко до максимума 2008 года в примерно 2500 пунктов. Однако, как любое исследование на данную тему оно сильно политизировано. В ходе исследования эксперты высоко оценили макроэкономическую политику России: уровень инфляции, отношение госдолга к ВВП, налоговую политику, конкурентоспособность банковской системы.

Вместе с тем, по мнению экспертов одной из главных проблем является низкий уровень доверия между государством, гражданами и бизнесом. И в советское время, и во времена Бориса Ельцина действительно существовало недоверие между властью и обществом. Сейчас ситуация другая, после крымских событий недоверие власти и общество ушло в прошлое. Другое дело, что люди в России не любят богатых, но так везде, во всех крупных экономиках. Завидовать чужому успеху намного легче, чем работать над собой. Я бы, конечно, поставил Россию намного выше в рейтинге. Существующий правящий класс намного более конкурентен в глобальном мире, чем выродившаяся советская партийная элита и младореформаторы ельцинской поры. Последние насаждали капитализм в России просто большевистскими методами. Неудивительно, что у части общества это вызвало отторжение.

Россия сейчас первая экономика Европы, вторая армия мира, международные резервы страны достигли уровня $600 млрд. А главное – это одна из немногих по-настоящему суверенных стран. Москве не могут приказывать из Вашингтона или Пекина. Говорят, что Россией правят нефтяники и чекисты. Наверно, в какой-то степени это правда. Но во многих странах государством руководят выходцы из спец. служб и ключевых секторов экономики. Есть ли социальные лифты? Да, они есть, хотя конечно лучше, чем в советское, но хуже, чем в ельцинское время. Во времена Бориса Ельцина советская номенклатура ушла в прошлое и открылось очень широкое окно возможностей для карьеры. Сейчас таких возможностей намного меньше, несмотря на амбициозные планы по модернизации страны.