Торги ЗПИФ «Фонд первичных размещений» запущены на Санкт-Петербургской бирже

Торги инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда «Фонд первичных размещений» сегодня стартовали на Санкт-Петербургской бирже. Фонд находится под управлением УК «Восток-Запад». ИК «Фридом Финанс» выступает маркетмейкером.

Биржа присвоила фонду идентификационный код FIPO. Стоимость пая котируется в долларах США. Правила фонда зарегистрированы Банком России 05.02.2020 года за № 3964.

По данным УК «Восток-Запад», стоимость чистых активов фонда на 1 сентября 2020 года достигла $111,3 млн.

«Главный актив нашей компании — клиенты, для которых мы создаем и внедряем уникальные продукты. Мы активно развиваем бизнес в России. Запуск торгов ЗПИФом «Фонд первичных размещений» на Санкт-Петербургской бирже увеличит интерес широкого круга инвесторов к финансовому инструменту. Инвестиции в IPO могут дать хорошую возможность для получения дополнительного дохода, а котирование фонда в долларах США делает его независимым от курса рубль/доллар», — отметила операционный директор ИК «Фридом Финанс» Галина Карякина.

Основные принципы работы фонда:

· Обеспечение максимальной диверсификации посредством участия сразу в нескольких в IPO равными долями.

· Позиции фиксируются по истечении трех месяцев с момента покупки акций.

· Свободные денежные средства, не вложенные в акции в ходе IPO, инвестируются в облигации, что может принести инвестору дополнительный доход.

· Торговая стратегия максимально алгоритмизирована и свободна от субъективных оценок управляющего.

· Выбирая ЗПИФ «Фонд первичных размещений», инвестор экономит на комиссионных сборах в связи с отсутствием необходимости подавать отдельную заявку на участие в каждом новом IPO.

С июля 2020 года ЗПИФ «Фонд первичных размещений» котируется в российских рублях на Московской бирже.

Справка:

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская часть Freedom Holding Corp., представлена 34 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает восьмое место по числу зарегистрированных клиентов (73 тыс.). Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

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