В Ангарске в училище олимпийского резерва установили хоккейный корт и тренажеры

Всё оборудование приобретено в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.



- Этот спортивно-оздоровительный комплекс - единственная в нашем регионе областная загородная база для подготовки спортсменов в летний период, а также для проведения круглогодичных тренировочных сборов. За два года реализация проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» позволила существенно улучшить условия для проведения тренировок и соревнований. Благодаря поддержке из федерального и областного бюджетов в прошлом году здесь был построен современный стадион с легкоатлетическими дорожками и трибуной, где в подтрибунных помещениях располагаются спортивные залы. В этом году в комплексе появился хоккейный корт и оборудован тренажерный зал, - рассказал Павел Богатырев.

Для спортивно-оздоровительного комплекса УОР было закуплено 23 тренажера для различных групп мышц. Сегодня здесь полноценно готовиться к соревнованиям могут воспитанники отделений хоккея с шайбой и мячом, дзюдо, самбо, вольной борьбы, футбола, легкой атлетики, бокса и других видов спорта. В дальнейшем министерство спорта Приангарья продолжит укреплять материально-техническую базу спортивно-оздоровительного комплекса Училища олимпийского резерва.