37% россиян хотели бы запретить начальству нанимать на работу родственников

Более трети сотрудников российских компаний уверены, что при найме для родственников руководства компаний должны быть введены жесткие критерии отбора.
Более трети (36,93%) сотрудников российских компаний уверены, что при найме для родственников руководства компаний должны быть введены жесткие критерии отбора, показал опрос разработчика ПО для управления бизнесом “Мегаплан” среди 1850 сотрудников и руководителей МСБ. При этом 17% опрошенных считают, что необходимо ввести правило или закон для бизнеса, запрещающий начальникам нанимать на руководящие позиции родственников.
69,3% опрошенных рассказали, что им доводилось работать с родственниками начальства. Около 14% участников исследования признались, что уже договаривались с начальством о трудоустройстве членов своей семьи, а 28,5% сотрудников рассказали, что их родственников на работу нанимал работодатель самостоятельно. При этом каждый пятый респондент (20,38%) отметил, что ни при каких условиях не рекомендовал бы близкого человека начальству.
Более четверти (26,5%) сотрудников российских компаний считают, что руководители не должны приводить своих родственников в компанию, даже если они хорошие специалисты, поскольку это может навредить отношениям между сотрудниками в коллективе.