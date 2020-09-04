Россияне реже стали соглашаться на черную зарплату

Рынок труда восстанавливается: рекрутинговая активность работодателей в сентябре выше, чем в прошлом году. Соискательская тревожность снизилась: кандидаты не спешат соглашаться на невыгодные для себя условия трудоустройства, в частности, на зарплату в конверте. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, сколько россиян готовы согласиться на работу с «серой» или «черной» зарплатой. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В разгар периода самоизоляции в апреле число россиян, согласных на «черную» зарплату составляло 46%. Последовавшее ослабление карантинных мер снизило количество граждан, готовых получать заработок в конверте: 43% в мае, 41% в июне. В августе и сентябре число согласных на неофициальную зарплату составляет 39%, что даже меньше, чем в аналогичные периоды 2018 и 2019 гг. (42 и 43% соответственно).

Мужчин, согласных получать зарплату в конверте, больше, чем женщин: 46% против 31%.