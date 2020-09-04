Сбербанк о госзакупках, земледелии и цифровом лидерстве на Столыпин-форуме

3-4 сентября в Москве прошел III Cтолыпин-форум, тема 2020 года — «Иммунная система мировой экономики». Сбербанк выступил спонсором мероприятия. В дискуссиях форума в качестве спикеров приняли участие топ-менеджеры Сбербанка: заместитель председателя Правления Анатолий Попов, старший вице-президент Владимир Ситнов и вице-президент по развитию экосистемы юридических лиц Александр Белокопытов.

В ходе панельной дискуссии «Банки 4.0» Анатолий Попов обратил внимание на проблематику защищенности малого бизнеса в расчетах по госзакупкам. Зампред банка предложил эффективный механизм контроля сроков оплаты по 44-ФЗ и 223-ФЗ – внедрение аккредитивов и эскроу. Он подчеркнул, что зачастую именно государство выступает драйвером роста экономики, поэтому именно сегодня в постковидный период важно дать возможность малому бизнесу работать с госзаказом. Кроме того, предлагаемый банком механизм применения счетов эскроу позволит профинансировать бизнес по сниженной ставке, что в целом будет выгодно обеим сторонам процесса.

Старший вице-президент Владимир Ситнов принял участие в обсуждении темы «Hi-tech VS ECO земледелие» в блоке «Как будут трансформироваться экономики стран в условиях пандемии?». В ходе своего выступления топ-менеджер Сбербанка подчеркнул, что не стал бы разделять будущее сельского хозяйства на технологичное и экологичное, так как оба направления взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Александр Белокопытов принял участие в пленарной сессии «Цифровая перезагрузка отраслей: стратегическое преимущество в период пандемии». Вице-президент банка рассказал, как повысить эффективность бизнеса с помощью цифровых, дистанционных сервисов экосистемы Сбербанка.

Столыпин-форум — дискуссионная площадка для предпринимателей и экспертов из разных стран. Площадкой для проведения форума стал Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), онлайн-трансляция мероприятий форума велась в интернете.