Международный день благотворительности: итоги работы платформы Сбербанк Вместе

5 сентября весь мир уже в восьмой раз отметит Международный день благотворительности, главная цель которого — привлечь внимание общества к деятельности благотворительных организаций, поощрить их работу и заинтересовать людей волонтерством и филантропией.

Платформа Сбербанк Вместе объединяет благотворителей, сотрудников, подопечных и волонтеров 114 фондов, подключенных к сервису. На страницах каждого завершенного проекта можно увидеть отчет о том, на что были направлены собранные средства.

Проект помощи детям-сиротам«Живые мечты»

Ежегодно детские дома выпускают во взрослый мир тысячи воспитанников, которые не всегда приспособлены ко взрослой жизни. Они не умеют планировать бюджет, не имеют элементарных социальных и бытовых навыков. Фонд «Бюро Добрых Дел» организовывает работу социальных квартир и мастерских, в которых дети учатся быть самостоятельными и получают современную конкурентоспособную специальность. На собранные пожертвования в3,7 млн рублейв 2019 году былооплаченообучение для 60 воспитанниковсиротских учреждений, а в 2020 году 15 воспитанников прошли специальный обучающий видеокурс. Благодаря помощи благотворителей фонд может регулярно поддерживать работу проекта в 6 детских домах Астраханской, Костромской и Саратовской областей. Приняли участие5 479 человек. До 30 сентября можнотекущий проект фонда, направленный на комплексную подготовку детей к выпуску из детских домов.

«Поможем врачам помогать!» фонда «Созидание»

Фонд «Созидание» запустил сбор средств, чтобы в пандемию коронавируса обеспечить медицинские учреждения всем необходимым: респираторами, масками, перчатками, защитными костюмами, дезинфекторами и другими средства защиты. Общая сумма пожертвований составила14,2 млн рублей. Каждый рубль пошел на защиту тех, кто во время пандемии спасает жизни людей —34 больницы в 20 регионах страныбыли обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. В проекте приняли участие 3 436 человек.

В преддверии Нового года Сбербанк Вместе и Благотворительный фонд «Вклад в будущее» ежегодно проводят акцию «Добрый новогодний подарок», в рамках которой клиенты и сотрудники оказывают благотворительную помощь центрам по развитию и адаптации детей, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке. В последний раз общая сумма пожертвований в 12,6 млн рублей была собрана за 2 недели. Сбербанк удвоил сумму и направил в фонд25,3 млн рублей. Благодаря собранным средствам в 2020 году для подопечных фонда будет обеспечено более 40 000 развивающих занятий. В проекте приняли участие 13 102 человека.

Проект фонда «Память Поколений»

В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне в связи с пандемией ветеранам пришлось сложнее всего. Клиенты Сбербанка совершали пожертвования в фонд «Память Поколений», чтобы обеспечить ветеранов специализированной медицинской помощью, современными протезами, слуховыми аппаратами, колясками и бережной поддержкой волонтеров. Общая сумма пожертвований составила 14,5 млн рублей. Сбербанк удвоил эту сумму и направил29 млн рублейна помощь ветеранам.

Проект «Услышать мир с Дмитрием Маликовым» фонда

Фонд «Проникая в сердце» по инициативе своего основателя, народного артиста России Дмитрия Маликова запустил программу «Услышать мир», цель которой — дать возможность установить индивидуальные слуховые аппараты детям с нарушениями слуха. В этом году был запущен новый проект совместно со Сбербанк Вместе и онлайн-кинотеатром ОККО, в рамках которого Фонд установил индивидуальные слуховые аппараты 7 детям с нарушениями слуха. Это стало реальным благодаря собранной сумме в3 млн рублей, которую пожертвовали2 966 человек. Тем не менее, еще много ребят нуждаются в помощи. Сделать это можно настраницепроекта.

Как ещё можно помочь сейчас?

К началу учебного годаБлаготворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Сбербанк Вместе запустили акцию «Мир открытых возможностей», направленную на развитие инклюзивного образования в России. Собранные деньги пойдут на обучение детей с особенностями развития средствам альтернативной коммуникации. Основная часть пожертвований будет направлена на организацию занятий для детей из РБОО «Центр лечебной педагогики» и АНО «Пространство общения»: в течение учебного года специалисты смогут проводить для ребят системные интенсивные занятия, которые изменят их жизнь и помогут обрести свой голос, научат использовать для общения специальные жесты, символы, визуальное расписание, дадут новые знания и навыки. Оставшаяся сумма будет потрачена на организацию и проведение цикла семинаров, тренингов и вебинаров для специалистов из регионов.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Благотворительность — не просто сбор денег для помощи детям, людям с тяжелыми заболеваниями или бездомным животным. Филантропия дополняет деятельность государства в сфере здравоохранения, образования, заботы об окружающей среде и защиты населения. Благодаря этому общество становится более сплоченным и отзывчивым. От лица Сбербанк Вместе хочется поблагодарить всех работников НКО, благотворителей и меценатов, неравнодушие которых делает мир лучше. С их помощью за 3 года существования платформы фонды смогли успешно реализовать более 70 проектов на общую сумму 305 млн рублей».

Сервис адресной благотворительности Сбербанк Вместе — простой способ помогать всем, кому вы считаете нужным. Основная задача сервиса — сделать благотворительность простой и востребованной, выстраивая отношения между людьми и некоммерческими организациями на принципиально новом уровне эмпатии, вовлеченности и коммуникаций. Чтобы стать частью доброй истории, достаточно выбрать близкий вам проект и совершить пожертвование всего в несколько кликов.