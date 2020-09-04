Финансовое сообщество России отметило Банк «Фридом Финанс» профессиональной наградой

Профессиональное жюри международной премии им. П.А. Столыпина отметило вклад Банка «Фридом Финанс» в развитие инвестиционно-банковского рынка России и Казахстана.

3 сентября 2020 года в отеле «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк» прошло ежегодное награждение лауреатов XVI Ежегодной международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина. Престижная награда вручается лучшим компаниям и организациям России за наиболее значимые достижения в финансовой и экономической сферах.



Банк «Фридом Финанс» стал лауреатом премии в категории «Лидер банковской отрасли». Жюри высоко оценило его деятельность по разработке и внедрению уникальных финансовых продуктов для инвесторов и присудило награду «Лидер частных инвестиций в России и Казахстане». Кроме того, специальной номинацией «Банковские услуги. 30 лет успешного бизнеса» особо был отмечен вклад Банка «Фридом Финанс» в развитие инвестиционно-банковского рынка России.



Жюри конкурса представлено видными специалистами в области финансов и экономики из Финансового Университета, РСПП, Ассоциации региональных банков, ТПП РФ и журнала «Банковское дело». В этом году в оргкомитет премии поступило более 200 заявок со всей России для участия в представленных номинациях.



Награду от Банка «Фридом Финанс» получали Председатель Правления Геннадий Салыч и главный бухгалтер‐финансовый директор Татьяна Дерюгина. Геннадий Салыч поблагодарил финансовое сообщество за высокое признание заслуг и отметил: «Награда подтверждает значимость и результативность нашей повседневной работы. 2020-ый год преподнес немало сюрпризов экономике и банковской экосистеме. Благодаря взвешенной политике регулятора и общей взаимовыручке удалось адаптировать финансовый бизнес к новым реалиям рынка, успешно ответить на новые потребности наших клиентов. Мы видим, что частные инвесторы массово приходят на фондовый рынок. Растет число сделок, люди активно учатся инвестировать грамотно. И наша общая задача предложить им качественный и удобный сервис».



Банк «Фридом Финанс» следует утвержденной стратегии развития бизнеса в рамках международного холдинга Freedom Holding Corp. С начала 2020 года Банк планомерно наращивает присутствие в столице и регионах, внедряет новые сервисы, повышающие качество обслуживания физлиц и бизнеса. На 1 августа 2020 года чистые активы Банка «Фридом Финанс» составили 11,4 млрд рублей. Капитал — 727 млн рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 2,1 млрд рублей. Портфель ценных бумаг Банка «Фридом Финанс» составляют облигации федерального займа, а также эмитенты из котировального списка первого уровня Московской биржи.