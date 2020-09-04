Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов для физлиц, юрлиц и ИП с 21 сентября

Дальневосточный банк информирует, что с 21.09.2020 г. вводятся в действие изменения в тарифы ПАО «Дальневосточный банк»:

для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских карт и по услугам депозитарного хранилища;

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по услугам депозитарного хранилища.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться в разделе «Тарифы» для частных лиц, для корпоративных клиентов или по телефону информационного центра Дальневосточного банка 8 880 555-22-05 (звонок по России бесплатный).